Bil av veien på Hinna

STAVANGER: Nødetatene rykker klokken 11.40 ut til Diagonalen etter melding om en bil som har kjørt ut av veien.

Politiet opplyser at det var én person i bilen.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Dette er tredje trafikkulykken på kort tid, hvor alle har kjørt av veien, eller kjørt rundt og landet på taket. En bil veltet på Hove like før klokken 11. TO personer ble skadet da en motorsykkel kjørte av veien i Hå for bare 20 minutter siden.

Det er vått - og tilsynelatende glatt på veiene.

– Når det er tung nedbør, som det er nå, så er det alltid fare for vannplaning. Da er det viktig å ta de nødvendige hensyn i trafikken, sier operasjonsleder Toralv Skårland til Aftenbladet.

Fører og passasjer er overtatt av helsepersonell. Begge er våkne, men det er ukjent skadegrad, opplyser operasjonsleder i politiet.

Politiet er klokken 12.08 fortsatt på stedet.