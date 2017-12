Flere trafikkuhell i morgentimene

SISTE: Klokken 14.55 melder politiet at trafikken går som normalt på stekningen Bue-Vikeså.

Klokken 14.20: Kolonnekjøring i begge retninger på stekningen Bue-Vikeså. Brøytemannskap og politiet er på stedet.

Klokken 10.20 forteller en leser at hun har stått i 2,5 timer i kø sør for Runaskaret.

– Jeg kom fra Moi og er på vei til Stavanger. Nå har jeg stått i 2,5 timer i kø.

Politiet: - Glatte veier

Politiet advarer generelt mot glatte veier i morgentimene. Det har vært travelt for nødetatene i morgentimene torsdag. Det ene uhellet etter det andre meldes inn som følge av det vanskelige føret.

Like før klokken 10 kjørte en skolebuss av veien på Finnøy idet den møtte et vogntog. Bussen var tom, og det er ikke meldt om personskade. Bussen står i en sving, og kranbil er på vei.

I Solåsveien på Ålgård er det snøkaos og fire busser sperrer veien. Rundt samme tid var det en bil som kjørte inn i en annen på Hoveveien i Sandnes.

– En person har fått vondt i nakken og har blitt kjørt til legevakten, sier Bjørnsen.

På Voll var det en bil som hadde sklidd av veien klokken 06.36. Det har ikke blitt rapportert om noen personskade.

En halvtime senere lå en lastebil i grøften på Orstadvegen mot Kverneland. Lastebilen står i Tengsbakken på RV 44.

– Politiet er på vei til stedet, sier Bjørnsen.

Ifølge lesere som står fast i køen er det aller verste de mange som kjører forbi køen og dermed skaper enda mer kaos når de driver og rygger tilbake igjen. Det kan med andre ord være smart å holde seg i køen. Både av hensyn til andre og også til seg selv.

Terje Torgersen

Ronny Hjertås

Anders Minge

Magnus Winther

Magnus Winther

Morten Berntsen

Rundt 07.30 var det et trafikkuhell på Somaveien på Lura. To biler har krasjet inn i hverandre. Politiet melder at det er en mann i 30-årene som forårsaket uhellet. Han hadde ikke gyldig førerkort og fremstod som ruset. Han er fraktet til legevakten for blodprøve og det er opprettet sak.

Vogntog står fast

På E39 over Runaskaret har politiet fått melding om at flere vogntog står fast på grunn av føreforholdene.

Trafikken er klokken 09.45 igang igjen sørover gjennom Runaskaret, opplyser lesere. Det står to semitrailere fast i bakken retning Ålgård.

Køen strekker seg helt tilbake til Vikeså. Tungtrafikken stoppes nå på Ålgård og Vikeså og blir bedt om å legge på kjettinger.

Litt gang igjen

Klokken 10.55 opplyser politiet at nordgående kjørefelt er åpnet.

Et vogntog skal taues bort fra stedet og det vil fortsatt ta noe tid før trafikken glir igjen på grunn av det politiet omtaler som trafikale utfordringer.

Omkjøring

Klokken 12.10 opplyser politiet at veistrekningen E39 mellom Bue og Vikeså sentrum er stengt. Klokken 13.00 er det fortsatt svært saktegående trafikk der, altså.

Det er omkjøring via Bue.

KLokken 13:30 Er vogntoget fjernet og trafikken i nordgående felt går rimelig bra. Det er kolonnekjøring. Brøytemannskaper jobber med å rydde veien for snø.

Andre saker fra siste døgnet: