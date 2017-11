Skrev ut forelegg for 85.600 kroner i løpet av en time

– I tillegg slapp minst like mange unna på grunn av at vi ikke hadde kapasitet til å stanse alle, sier operasjonsleder Karstein Tendenes ved Sør-Vest politidistrikt.

Kontrollen ble gjennomført i Kråkebergveien, som går på nedsiden av Hillevågsveien, i 16-tiden. Denne veien er skiltet med gjennomføring forbudt.

– Veien er absolutt ikke laget for så stor trafikk. Kontrollørene kalte resultatet for nedslående. De kommer helt sikkert til å gjennomføre flere kontroller her, for å få bukt med problemet, sier Tendenes.

Mange velger denne snarveien for å slippe å stå i kø på strekningen mellom Helgø på Mariero til Patrioten Bistro i Hillevåg. Men onsdag ble det altså en dyr snarvei.

