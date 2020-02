Kvinne i 70-årene omkom i frontkollisjon

Føreren av en personbil – en kvinne i 70-årene – omkom i en front mot front-kollisjon ved Tronvik i Lund tirsdag formiddag. E39 blir stengt i begge retninger i flere timer etter ulykken.

Det oppsto raskt køer ved ulykkesstedet på E39 i Lund. Veien blir stengt i flere timer etter dødsulykken. Foto: Leserfoto

– Meldingen gikk ut på at en trailer og en personbil har kollidert front mot front, opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.18. Ulykkesstedet ligger omkring to kilometer nordvest for fylkesgrensen mellom Rogaland og Agder.

Lege på ulykkesstedet bekreftet like før klokken 12 at bilføreren var død.

– To personer var involvert i ulykken, sier Løklingholm til Aftenbladet. I tillegg til den omkomne personbilføreren gjelder dette trailersjåføren.

Like etter klokken 12 opplyser operasjonslederen at politiet jobber med å få bekreftet identiteten til den omkomne.

– Politiet og de andre nødetatene er på stedet, og kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra vegvesenet er på vei til ulykkesstedet, sier Løklingholm.

– Hvor lenge regner dere med at E39 vil være stengt i begge retninger?

– Det er umulig å si, men erfaringsmessig tar denne type arbeid mange timer, sier Løklingholm.

Det vil være omkjøring for personbiltrafikken via Tronvikveien, mens tungbiltrafikk må kjøre via Tonstad.

Saken blir oppdatert.