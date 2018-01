Stoppet fordi kjøretøyet var for tungt

Forrige gang Aftenbladet skrev om Statens vegvesens trafikkontroller stoppet kontrollørene en bil med en container som stakk altfor langt ut. Overhenget fra containeren var 1,90 meter. Den lovlige grensen er 40 centimeter.

Da vegvesenet lørdag gjennomførte kontroll på Sokn kontrollstasjon var det også noe å ta tak i.

85 kjøretøy var innom kontrollstasjonen. 48 av disse ble kontrollerte. Fem av kjøretøyene fikk ikke kjøre videre før ulike utbedringer hadde blitt gjort.

Alle ble veid

Kontrollen varte fra klokka 08.00 til klokka 13.30. De fleste kjøretøyene som var innom kontrollstasjonen ble veid. Vektkontrollen avdekket at en kjøretøykombinasjon var over det som er tillatt å kjøre med på offentlig vei.

- Resultatet ble at sjåføren måtte losse gods av før videre kjøring, skriver kontroll-leder Arnstein Stangeland i en kommentar til kontrollen.

To sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikring av last. Lasten måtte sikres forskriftsmessig før videre kjøring. En annen sjåfør fikk kjøreforbud fordi han etter kontrollørenes mening hadde sikthindrende gjenstander i frontvinduet. Disse måtte fjernes før videre kjøring.

Det siste bruksforbudet som ble gitt lørdag var på grunn av en container som stakk for langt ut. Containeren måtte av om kjøretøyet skulle få fortsette.

Manglet kjetting

Vegvesenet er fornøyd med at det ikke ble funnet brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene under lørdagens kontroll. Like fornøyde var ikke kontrollørene da de sjekket dekk. To sjåfører fikk 750 kroner i gebyr fordi mønsterdybden var under minimumsgrensen.

En annen sjåfør fikk 1000 kroner i gebyr da han ikke hadde med snøkjetting.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på seks kjøretøy og det ble utstedt mangel-lapp med frist om å utbedre feilene.

- Sjekk lysene

I kontroll-rapporten benytter vegvesenet anledningen til å oppfordre alle sjåfører til å sjekke at alle lys fungerer og at mønsterdybden i dekkene er innenfor kravet før kjøring starter.

- Dette fordi vi ser det er en del kjøretøy som har mangler på lys og dekk og for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte, skriver kontroll-leder Stangeland.