Bil mot ATV på Bryne

Det melder Rogaland brann og redning like før klokken 22 søndag.

Politiet og brannvesenet på Bryne har rykket ut til stedet.

Først meldte politiet at det var en ATV som hadde kjørt av veien. Dette ble senere rettet til at det var et sammenstøt mellom en bil og en ATV.

Ulykken skjedde i rundkjøringen ved Esso. Føreren av firehjulingen skal være lettere skadet. Bilføreren er mistenkt for å ikke overholde vikeplikten.

– Det ble ikke gjort noe førerkortbeslag, men det er opprettet sak. En person er kjørt til legevakten for sjekk, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Jensen, til Aftenbladet.

Bare en time tidligere meldte politiet og Vegtrafikksentralen Vest om glatte veier flere steder i distriktet.

Andre hendelser søndag kveld: