14 biler ble avskiltet i kontroll på E39

Det var Statens vegvesen som gjennomførte kontrollen mellom klokken 08.00 og 15.30. De hadde med seg utstyr som automatisk kjenner igjen registreringsnummeret på kjøretøyene.

2817 kjøretøy kjørte forbi kameraet, og 33 kjøretøy ble tatt inn på kontrollplass for nærmere kontroll. 14 av de kontrollerte førerne hadde ikke utført periodisk kontroll, manglet forsikring eller hadde ikke betalt årsavgift. Dermed ble kjøretøyene avskiltet.

Les også:

To sjåfører fikk 500 krover hver i gebyr for ikke å ha med seg vognkort, og to andre fikk like stort gebyr for å ha glemt å ha med seg førerkortet. To sjåfører vil bli anmeldt for å ha kjørt uten å ha førerrett for det kjøretøyet de var fører av.

Ytterligere to sjåfører fikk kjøreforbud for manglende sikring av last, de måtte sikre bedre før de fikk kjøre videre. En sjåfør fikk mangellapp for dårlig lys og dårlige bremser på tilhengeren sin.