Personbil kjørte ned lyktestolpe ved Byfjordtunnelen - steinglatte veier

Det skal ifølge politiet ikke være snakk om personskader. Trafikken glir forbi ulykkesstedet, men bilen skal ifølge politiet stå noe til hinder. Bilen, som var på vei nordover, fikk problemer og kjørte ned en lyktestolpe i motsatt kjørebane.

Politiet opplyser til Aftenbladet på stedet at det er steinglatt på veien helt ned til Tjensvollkrysset og har bedt om ekstra salting.

Ulykken skjedde fredag ettermiddag klokken 16.22.

– Vi er litt overrasket over at det var glatt på E39, men det er det. Vi har fått melding om glatte veier på begge sider av fjorden. Det er glatt både på hovedveier og sideveier, så her er det bare å kjøre etter forholdene, oppfordrer operasjonsleder Tor Helge Stavik i Sør-Vest politidistrikt.

