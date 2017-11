Politi, brannvesen og bilberger er på plass ved Heskestad på E 39 i forbindelse med bilberging. Et vogntog trenger assistanse. E 39 har vært stengt i flere timer onsdag morgen. Rett før klokken 10 meldte politet at et kjørefelt nå er åpnet og at det foregår manuell dirigering på stedet.