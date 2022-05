STOR OVERSIKT: Disse veiene stenges under Tour of Norway

Denne helgen arrangeres Tour of Norway 2022 i Rogaland. Her får du oversikt over etappene og veiene som stenger.

Publisert: Publisert: I går 10:52

Tirsdag går startskuddet for årets utgave av sykkelrittet Tour of Norway. 108 ryttere fra 18 lag står på startstreken når rittet starter i Bergen.

– Det ser ut til at det blir vått på de første etappene, men så ser det ut til at det skal bli bedre fra etappe fire, når vi kommer ned til Sørlandet og videre opp til Stavanger-regionen, sier rittleder Roy Hegreberg.

Rittet har i år følgende seks etapper:

– Kan ikke arrangere ritt uten å stenge

– Hva vil du si til dem som irriterer seg over at veier blir stengt i forbindelse med sykkelrittet?

– Følg med på skiltingen og hvis du skal ut og kjøre i områder hvor sykkelrittet arrangeres: Sjekk på forhånd hvor løypa går, normalt sett er det mulig å finne gode omkjøringsveier. Ofte kan det være nok å kjøre ut en halvtime tidligere eller senere. Veinettet i Stavanger-regionen er såpass godt utbygd at det skal være mulig å komme forbi eller rundt for de aller fleste, sier Hegreberg.

Han påpeker at de er helt avhengig av å stenge veier under rittet for å kunne avvikle det på en trygg og god måte.

– Vi prøver gjøre det så smidig som mulig for alle. Vi har også slusepunkter i løypa og der vil det være mulig å krysse løypa når vaktene gir klarsignal til dette, sier Hegreberg.

Åpner for utrykningskjøretøy

For å sikre god trafikkflyt og sikkerhet for rytterne, er det et stort apparat i sving: Rittet har 30 MC-vakter, mens politiet stiller med 6 MC-patruljer. I tillegg kommer et stort apparat av frivillige som står løypelangs.

– Vi har også 1700 vaktposter i løpet av de seks dagene, så det er mange involverte, sier Hegreberg.

Rittets kommandostasjon har også direkte dialog med nødetatene for å sikre at utrykningskjøretøy kan passere.

Reaksjonene har avtatt

De første årene, da rittet Tour des Fjords ble arrangert i fylket vårt, var reaksjonene fra bilister som ble stående i kø kraftige og høylytte. De siste årene har reaksjonene avtatt, mener Hegreberg.

– Vi har merket at det er stadig færre folk som klager. Dette handler nok om at folk har lært seg å gå inn og sjekke veistengningene på forhånd, samtidig som det settes ut informasjonsskilter 14 dager før rittet. Så ser vi også at flere og flere av de som står i kø har forstått at det er relativt store stjerner som er på besøk og de går da ut av bilen og heier, sier Hegreberg.

Tidenes sterkeste startfelt

I årets startfelt finner vi store internasjonale navn som Remco Evenepoel, Teo Geoghegan Hart og Alexander Kristoff. Blant de største norske navnene som stiller til start er Markus Hoelgaard og Carl Fredrik Hagen.

– Vi har verdensmestere, europamestere og vinnere av de største monumentrittene. Vi har aldri hatt et så sterkt startfelt som i år. Ti av lagene er også med i Tour de France, sier Hegreberg.

Nedenfor får du full oversikt over hvilke veier som stenges når på etappe 5 (Flekkefjord-Sandnes) og 6 (Stavanger-Jæren-Stavanger).