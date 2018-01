Rullebanen på Sola åpen igjen

Brøytemannskapene har jobbet på spreng på Sola fredag kveld. Like etter kl. 19 ble rullebanen igjen åpnet, etter å ha vært stengt i et par timer på grunn av brøyting.

– Problemet har vær at snøen som har falt er så tung og våt. Dermed er det blitt glatt, noe som har gjort det umulig både å lette og lande, sier lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen til Aftenbladet fredag kveld.

Om det ikke kommer mer snø av samme sorter utover kveld, håper Lorentzen at rullebanen nå kan være åpen resten av kvelden, slik at forsinkede fly både kan lette og lande.

– Det vil nok ta noen timer før ting er i rute igjen, sier han.

Foran skrankene på flyplassen har det vært lange køer mens rullebanen var stengt. Folk som har vært på flyplassen for å møte ankomne reisende, har meldt om mangelfull informasjon om forsinkelsene på tavlene i ankomsthallen. En familie opplevde å få en telefon fra personen de ventet på fra Bergen, etter at flyet var blitt omdirigert dit. Det hadde de ikke fått noen informasjon om i ankomsthallen.

– Flyselskapene må informere

– Når det gjelder informasjon om den enkelte flygning, samt ombooking av billetter, må passasjerene ta kontakt med de enkelte flyselskapene. Det er også de som sender ut informasjonen til tavlene, sier Lorentzen.

Avinor meldte følgende i 17-tiden fredag:

«Snøen daler ned og vi jobber på spreng for at flytrafikken skal gå etter rute. Reisende i dag må dessverre påregne litt forsinkelser, da rullebanen i perioder sannsynligvis må stenges for brøyting. Vi vil selvsagt gjøre vårt beste for at det ikke vil medføre altfor store forsinkelser», skriver Avinor på sin hjemmeside fredag.

Måtte ta buss fra Bergen

Et fly fra Oslo måtte lande i Bergen for å etterfylle drivstoff etter lang tids sirkling over Sola. Da flyet hadde landet på Flesland, stengte også den flyplassen for avganger. Passasjerene som skulle til Stavanger måtte ta buss.

Foreldrene Siv Bøe og Arne Sæter ventet på datteren sin på Sola fra klokka 16.30. Siste oppdatering fra Avinor om datterens fly kom klokka 16.55. Etterpå kom ingen ny informasjon, heller ikke om at flyet hadde landet på Flesland. Utenfor skranken til Avinor på Sola var det kø så lang som ut svingdøra. Bak skranken satt én person.

– Dette er høyt kritikkverdig. Digitalt burde iallfall Avinor vært i stand til å oppdatere ventende og passasjerer, sier Siv Bøe og Arne Sæter.

De la også ut følgende informasjon på Twitter:

Fredrik Refvem

Klokken 18.20 har 10 av kveldens avganger fra Sola fått ny avgangstid. Det samme gjelder 12 av ankomstene.

Syv avganger fra Sola er så langt innstilt fredag ettermiddag og kveld. En ankomst er innstilt.

Denne videoen la Avinor ut på sin Twitter-profil fredag:

Letter i morgen

– Utover fredagskvelden, natten og morgentimene lørdag blir det bygevær med snø. Men utpå dagen lørdag letner det, og det blir stort sett oppholdsvær resten av dagen. Og søndag ser det ut til å bli en nydelig dag med sol, vindstille og minusgrader. Før det kommer et væromslag mandag med mildvær og regn, sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved i Meterologisk Institutt (MI).

Skjermdump flightradar24.com

I 17-tida fredag ettermiddag hadde Aftenbladets fotograf Kristian Jacobsen ennå ikke kommet seg av sted med sitt fly, som senere ble kansellert. Han kunne observere flere andre fly som ventet, og mange passasjerer i avgangshallen som ikke kom seg av sted.

Kristian Jacobsen