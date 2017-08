Fjord Line dobler kapasiteten med ny katamaran

Ifølge rederiet gir katamaranen høyere kapasitet, bedre komfort, flere avganger og lengre sesong. Det nye skipet markerer også en satsning på frakt.

– Dette er en ny milepæl i Fjord Lines utvikling. Vi har lyktes meget godt på ruten de siste årene og er strålende fornøyde med å ha bestilt et nytt skip, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line AS.

Det australske verftet Austal Ships Pty Ltd har fått oppdraget med å bygge skipet, som skal være klar til sommersesongen 2020.

– I utviklingsfasen har blant annet komfort vært viktig for oss. Den nye katamaranen skal være et komfortabelt og behagelig reisealternativ, samtidig som den skal være raskeste reisevei mellom Norge og Danmark. Med toppfart på 40 knop vil reisetiden fortsatt være 2 timer og 15 minutter, forteller Ternblom, som også understreker at investeringen vil gjøre Fjord Line til en aktør i fraktmarkedet på strekningen.

Kanselleringer

Fjord Line-sjefen avviser overfor Fædrelandsvennen at det er alle kanselleringene med Fjord Cat som gjør at de nå bestiller et nytt fartøy.

– Dette er en stor investering, som kommer som et resultat av at vi over tid har hatt en god trafikkutvikling mellom Kristiansand og Hirtshals. Fra 2014 til 2016 har passasjerveksten vært på 26.000 og antall biler har økt med 7400 biler. I 2016 fraktet vi 213.000 passasjerer på strekningen, fordelt på 576 seilinger, sier Ternblom.

Han sier motorproblemene til Fjord Cat for lengst er historie, men at det også har vært en del vind i sommer.

Det nye skipet bygges med kapasitet til 1200 passasjerer og over 400 biler – nesten en dobling fra dagens kapasitet.

Fjord Line vil fram mot sommersesongen 2020 investere i dagens katamaran, HSC Fjord Cat, for å sørge for et fortsatt konkurransedyktig produkt på linjen over Skagerrak.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle alle våre produkter fra Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Sandefjord. Det innebærer også oppgraderinger på dagens skip, sier Ternblom.

Teknisk informasjon om skipet (HSC Fjord Cat i parentes)

Lengde 109 m (91 m)

Bredde 30,5 m (26 m)

Dybde under vannlinjen 3,8 m (3,8 m)

Maks passasjerer 1200 (676)

Maks antall biler 410 (200)

Frakt >500LM (lane meters) (0 m)

Fart 40 knop (40 knop)

Overfartstid 2 timer 15 minutter (2 timer 15 minutter)