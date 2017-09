Tre til legevakt etter kollisjon på Hogstad i Sandnes

– Bil på vei mot Sandnes har kommet over i motgående kjørefelt og truffet en bil på vei mot Hommersåk i førerdøren, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt.

En kvinne i 80-årene, som var føreren av bilen som kom over i motsatt kjørefelt, fikk førerkortet beslaglagt.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 13.24. Ett kjørefelt var midlertidig sperret i forbindelse med bilberging.

Like før klokken 14.30 opplyser politiet at tre personer er tatt med til legevakt for sjekk og klokken 14.45 var begge kjørefelt åpnet for trafikk igjen.