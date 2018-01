Hunnedalsveien er åpen igjen

- Det største raset var på 90 kubikkmeter, og det har vi nå fått brøytet bort fra veien. Det ser ikke ut som at det er fare for flere ras. Vi har hatt dialog med vår meteorolog, og har hatt befaring nå i morgentimene, sier Fred-Jonny Wikøren, byggeleder i Statens vegvesen, Vest-Agder til Aftenbladet.

Raset gikk tidlig søndag morgen. Det har blitt jobbet på spreng med å få veien klar igjen.

Mer jobb i natt

- Det vil komme en plog som skal få tatt bort isen som ligger helt i bunnen av veien. Samtidig vil det jobbes med fres og spade for å ta bort de smale partiene. Da blir det lettere for brøytebilen etterpå og ta bort siste rest av snø som ligger i veien. Dette er noe vi kan jobbe med mens veien er åpen, og biler kjører forbi. Vi kommer også til å jobbe videre i natt, når det er mindre trafikk på veien, sier Wikøren.

Risa er entreprenøren som har tatt jobben med å få klarert veien, og gjort den klar for ferdsel igjen. Ole Henrik Tjøråom sitter bak rattet på brøytebilen. Snøen fyker i alle retninger når det store kjøretøyet dundrer løs på snøskavlene som dekker veien.

– Tung og vår snø

- Arbeidet har gått forholdsvis greit. Det er ganske tung og våt snø, så det tar litt tid å få den bort. Det blir noen turer fram og tilbake, for at vi skal klare å få veien bred nok til at den skal kunne kjøres på igjen.

Wikøren oppfordrer folk til å ta ekstra hensyn når de ferdes på veien.

- Det kan være glatt. Det er også viktig at det tas hensyn til at vi arbeider med veien, og at brøytebilen vil kjøre turer for å være sikker på at alt er som det skal. Kjør etter forholdene, sier Wikøren.

