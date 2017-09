Aftenbladets tipser Frank Gard forteller at det er kø i området Madlaveien/E39 i Stavanger etter et trafikkuhell. En personbil har ikke greid den ganske krappe svingen på den midlertidige omkjøringsruta på Madlaveien i retning Stavanger og har fått forhjulstillingen ødelagt i sammenstøt med et betongelement.

Politiet bekrefter uhellet klokken 1523 torsdag. Fører er uskadet, men bilens sammenstøt med betongelementet gir trafikale utfordringer.