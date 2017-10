Kvinne på moped påkjørt tre ganger av full sjåfør

HAUGESUND: Den kvinnelige føreren (52) av mopeden, ble torsdag ettermiddag utsatt for en stygg påkjørsel klokka 12.45 like utenfor Festiviteten i Haugesund.

– Bilføreren kjørte inn i mopeden bakfra. Så rygget han over mopedføreren for deretter å kjøre frem igjen over henne, forteller operasjonsleder André Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt til TV Haugaland torsdag ettermiddag.

– Han var meget beruset. Gjerningsmannen (39) sitter nå i varetekt hos politiet, og vil bli avhørt imorgen, forteller operasjonsleder til TV Haugaland.

Mopedføreren ble tatt med til sykehus av ambulanse, og blir behandlet på Haugesund legevakt.

– Hun var ved bevissthet, men klaget over smerter og ble sendt i ambulanse til legevakten, forteller operasjonslederen til Hnytt.

Seks timer etter påkjørselen, er gjerningsmannen fortsatt for beruset til å bli avhørt.

– Gjerningsmannen er ikke avhørt ennå, sier operasjonsleder i politiet, Inger Frøyland-Jensen til Aftenbladet klokka 19.40 torsdag kveld.