Fire biler var involvert i en kjedekollisjon i krysset Holbergsgata og Madlaveien i Stavanger tirsdag ettermiddcag. Kollisjonen førte til kø i byen ettersom det var midt i rushtida. Bilene kunne komme forbi i bussfeltet, meldte politiet, men framkommeligheten var redusert.

To personer ble tatt med til legevakten for sjekk. To biler hadde behov for bergingsbil etter sammenstøtet. Politiet opprettet sak.