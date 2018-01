Sørlandsbanen stengt mandag kveld

Togavganger mellom Oslo og Stavanger er mandag kveld innstilt mens jernbanesporet ryddes for busker og trær.

– Det er utfordringer to steder. Det er mellom Grovane og Vennesla og mellom Marnardal og Audnedal. Vi har folk ute eller er på vei for å rydde, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Fædrelandsvennen.

Pressevakt Håkon Myhre i NSB opplyser at toget som skal til Oslo blir stående på stasjonen i Kristiansand til Bane Nor gir klarsignal.

- Det står også et togsett på Nelaug som venter på det samme klarsignalet, sier Myhre.

Om nattogene mellom Stavanger til Oslo kommer av gårde på tida er foreløpig uvisst.