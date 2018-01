Trafikkproblemer på glattå

Klokka 18.30 stod trafikken i Ullandhaugveien bom stille på grunn av svært glatt veibane. En buss har stått fast i ett av kjørefeltene i en times tid. Bussen er i ferd med å forsøke å rygge for deretter å snu, men det er temmelig vanskelig siden det er biler overalt.

Politiet advarer mot svært glatte veier i distriktet.

Politiet meldte like før klokka 18 om en buss som slet med å komme opp Ullandhaugveien. Da Aftenbladets fotograf var på stedet like før klokka 18.30, sto bussen fortsatt fast i bakken.

Kolumbus melder om at de svært glatte veiene i Stavanger-regionen skaper flere forsinkelser.

Det var en stund for glatt for bussene til å kjøre ned til Madlasandnes, så de snudde i rundkjøringen i Regimentveien. Kl. 1942 er veien saltet og brøytet, og bussene kjører som normalt, melder Kolumbus.

Sør-Vest politidistrikt melder like over klokka 18 fredag at det er glatt i bakkene på Ullandhaug, men at det nå er en strøbil i området. Både biler og fotgjengere har hatt problemer.

Stavanger/Madlakrossen: Buss står fast og skaper trafikale problemer. Vi var på vei til stedet, men vi måtte omprioritere til en annen buss med problemer på Tjensvoll. Her er det også trafikale problemer. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 19, 2018

Aftenbladets journalist Paul F. Svendsen melder sent fredag ettermiddag om glatte forhold og kø i Henrik Ibsens gate ved Brustadbua. Flere biler spinner på det glatte føret.

Letter i morgen

– Utover fredagskvelden, natten og morgentimene lørdag blir det bygevær med snø. Men utpå dagen lørdag letter det, og det blir stort sett oppholdsvær resten av dagen. Og søndag ser det ut til å bli en nydelig dag med sol, vindstille og minusgrader. Før det kommer et væromslag mandag med mildvær og regn, sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved i Meterologisk Institutt (MI).

Været skaper også problemer på Stavanger lufthavn, Sola. Der er rullebanen stengt på ubestemt tid så lenge det snør.

