Sjåfør stoppet med 5,4 tonn overvekt

– Sjåføren ble stoppet i kontroll på Krossmoen torsdag, sier kontrolleder i Statens vegvesen, Pawel Grusza.

Sjåføren ble ilagt bot på 24.000 kroner og måtte sette av 5,4 tonn last på Krossmoen.

– Sjåføren må komme tilbake å hente overlasten, sier Grusza.

Jobbet ikke for et transportfirma

Lastebilen som ble stoppet hadde en tillatt totalvekt på 7,5 tonn. Da lastebilen ble stoppet veide den 12,9 tonn.

– Det er fabrikanten som bestemmer hvor mye lastebilen kan veie. Med vekt over maks tillatt totalvekt er det ingen som kan garantere for sikkerheten. Det kan for eksempel være at bremsene ikke tåler vekten, sier Grusza.

Sjåføren jobbet ikke for et transportfirma. Det skal ha dreid seg om egentransport.

– Ofte hvis man jobber for et snekkerfirma eller en annen lignende bedrift, har man i jobben behov for å frakte utstyr. Det var en slik type transport dette dreide seg om, sier Grusza.

Det er innimellom problemer knyttet til varebiler og små lastebiler og for mye last.

– Vi ser ofte at arealene i større varebiler og mindre lastebiler er stor, slik at du kan laste mye. Men vekten på tillatt nyttelast er ofte lav. Derfor er det viktig at sjåførene kjenner regelverket, sier Grusza.

Lastebilen var ikke norskregistrert.

Statens vegvesen

30 kjøretøy vektkontrollert

Elleve kjøretøy ble tatt inn til videre kontroll. To lastebiler hadde overvekt, en ble ilagt gebyr for overvekt og begge måtte laste av før de fikk kjøre videre. To biler ble ilagt bruksforbud for manglende lastesikring. En bil ble også stoppet for å ha gjenstander i frontruten som hindret sikten.