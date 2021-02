Ny kai klar til verdens første hydrogenferje

Til høsten kommer verdens første hydrogenferje, men den nye kaien på Nesvik i Jøsenfjordsambandet er allerede i drift. Uten at koronasmitte stoppet anleggsarbeidet underveis.

Livar Thomassen er Statens vegvesen sin prosjektleder for Hjelmeland – Nesvik. Her på ferjekaien på Nesvik. Foto: Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

Dagens to dieselferjer skal erstattes av én elektrisk og én hydrogen/hybrid-ferje – den første i sitt slag i hele verden. Egentlig skulle det banebrytende hydrogen-sambandet åpnet i mars på strekningen Hjelmeland – Nesvik.

Pandemien gjør at ferjene ennå ikke er klare, men den ene nye dobbeltkaien på anlegget er allerede tatt i bruk. Det skjedde tirsdag 16. februar.

– Da dette er verdens første hydrogensamband, har det vært viktig for oss å ha backup-løsninger i tilfelle teknologien svikter. Av denne grunn bestemte vi tidlig å bygge doble ferjekaier på begge sider av fjorden, sier prosjektleder Livar Thomassen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye elektriske ferja, «Nesvik», skal etter planen være ferdig i april. Hybridferja «Hydra» som skal gå på hydrogen i kombinasjon med batteri, blir trolig klar til høsten – i september/oktober.

Den nye ferjekaien på Nesvik er tatt i bruk. Foto: Livar Thomassen, Statens vegvesen

Hydrogenferje er sentralt i Statens vegvesens mål om å kutte klimagassutslipp, en viktig del av det grønne skiftet i Statens vegvesen, og en milepæl i den maritime bransjen.

Det er Norled som drifter ferjestrekningen, som er ett av landets 16 riksvegferjesamband.

Alta-firmaet HAK er hovedentreprenør på byggingen av de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik. Med arbeidsstyrke fra Polen har firmaet underveis blitt rammet av karantener og reisebegrensninger i forbindelse med koronapandemien. Det har vært også vært to smitteutbrudd på anlegget, med totalt 12 smittede - 11 i ett og samme utbrudd i oktober, og én helt i starten av januar. Likevel har det aldri vært stopp i arbeidet.

Batteriferja «Nesvik» utrustes av Westcon før den settes i drift. Hydrogenferja «Hydra» ser identiske ut. Foto: Svein Egil Økland

– Takket være godt samarbeid med entreprenør og kommuneoverlege har vi slått utbruddene ned og forhindret smitte til lokalsamfunnet. Dette har skjedd gjennom et strengt smittevernregime, som har omfattet alt fra inndeling av arbeidsrigg, kjøkkenbruk, kohorter, eget karantenehotell, og minimal kontakt med lokalbefolkning. Kort sagt er det blitt gjort alt som gjøres kan for å hindre smittespredning. At vi har lyktes med dette, har bidratt til at forsinkelsene på prosjektet i bunn og grunn ikke har blitt så store, til tross for en koronapandemi som har påvirket oss alle, sier prosjektleder Livar Thomassen.

Anleggsarbeidet startet i september 2019. Det bygges doble kaier på hver side av fjorden, der én på hver side har ladetårn. På Nesvik er det sprengt ut om lag 24.000 kubikkmeter fjell for å gi plass til større oppstillingsfelt. Massene ble deretter fraktet på lekter over til Hjelmeland, hvor de er brukt som fyllmasse til det nye kaiområdet der.

På Nesvik-siden har Statens vegvesen støtt på særlige utfordringer under vann. Fjellet er svært bratt, noe som gjorde det ekstra krevende å få satt ned kaipelene helt ned til 50 meters dyp. I dette arbeidet brukte man undervannsdrone for å se terrenget med egne øyne.

Det blir plass til mange flere biler i nye oppstillingsfelt. Foto: Statens vegvesen