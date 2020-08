Tre dager med buss for tog på Jærbanen neste uke

Bane NOR melder i en pressemelding at flomsikring og utbedring av sporet på Jærbanen vil føre til stengte togskinner mellom Egersund og Nærbø i perioden 10. - 13. august.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR

Jonas Vikingstad Journalist

Jærbanen var det nest største togmarkedet i Norge med sine fem millioner reisende i fjor. Bare slått av Oslo-området.

Grunnet vedlikeholdsarbeid på strekningen vil Jærbanen bli stengt for trafikk mellom Egersund og Nærbø i fem og en halv timer daglig fra mandag 10. august til og med torsdag 13. august. Det siste toget som går før arbeidsperioden, har ankomst klokken 12.06 til Egersund. Strekningen åpner igjen klokken 17.30, melder Bane NOR i en pressemelding.

– Vi gleder oss over at stadig flere tar toget. Utfordringen er at vi har få muligheter til å vedlikeholde anleggene mellom passerende tog. Derfor må vi sette den ordinære trafikken på pause noen dager for å gjøre unna nødvendig arbeid, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR i meldingen.

Dette betyr at Jærbanens reisende tilbys buss for tog for de berørte lokaltogene. Arbeidet vil berøre fire regiontog. Togene kjører i ordinær rute mellom Stavanger og Nærbø.

– Vær oppmerksom på at bussene fra Egersund mot Nærbø kjører tidligere enn togets ordinære avgangstid. Reiseplanleggere og salgssystem er oppdatert med riktige tider for buss og tog, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge i pressemeldingen.

Arbeidet som skal utføres inkluderer blant annet skogrydding, skifte spordeler, renskning av grøfter og stikkrenner og utskifting av masse under sporet.

Denne arbeidsperioden er den tredje av fire på Jærbanen i år. Strekningen Egersund–Nærbø ble også vedlikeholdt i vinterferien. Mellom Nærbø og Sandnes var det stengt for arbeid en uke i juni, og en tilsvarende uke er planlagt i høstferien (uke 41).