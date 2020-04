50 meter bredt snøskred sperrer riksvei 13

Veien blir stengt til over påske.

Snøskredet har gått i Kvassdalen, like nedenfor bommen i Hola. Foto: Statens vegvesens webkamera

Like før klokken 18.00 langfredag fikk Vegvesenet melding om et snøskred på riksvei 13 over Vikafjellet.

– Skredet er kanskje så mye som 50 meter bredt, og fire fem meter høyt, forteller trafikkoperatør Kjetil Løvås ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Ingen skal være tatt

Det er ingenting som tilsier at noen er tatt av skredet, ifølge opplysninger Vegtrafikksentralen har fått fra vitner.

Politiet er også varslet.

– Vi ble oppringt av et vitne som så raset gå. Ifølge ham, ble ingen tatt av skredet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Entreprenøren er på vei til stedet. Omfanget på skredet betyr at ryddejobben vil ta tid.

– På grunn av omfanget av raset, har vi foreløpig satt tidspunktet for ny vurdering til tirsdag klokken 14.00, sier Løvås.

– Det er på grunn av mengdene, og at det også er ventet nokså dårlig vær i fjellet. Så det er rett og slett bare å belage seg på at det vil bli stengt en stund. Forhåpentligvis var det uansett ikke så mye trafikk i vente, sier trafikkoperatøren.

Økt snøskredfare

Søndag stiger snøskredfaren fra moderat til betydelig på hele Vestlandet, med unntak av i Sogn, ifølge varselet på varsom.no.

– En må passe litt på. Det kommer påfyll av snø i en størrelsesorden vi vanligvis ser om vinteren, og det kan fortsatt gå skred selv om vi er i april, sier statsmeteorolog Magnus Haukeland.

Mens det lørdag er ventet regn i fjellet, blir det kaldere søndag, og snøgrensen synker. Da kan det danne seg ferske fokksnøflak, som er med på øke skredfaren, forklarer Haukeland.

Det er også ventet nokså sterk vind søndag, noe som kan skape trøbbel både for dem som står på ski og kjører bil.

– Det blir opp i stiv kuling i fjellet, og vinden tar med seg byger fra havet, sier Haukeland.