Snøras stenger Hunnedalsvegen søndag – lang kø før Skurve

– Folk fra vegvesenet og fra entreprenøren Risa har vært inne på strekningen og avgjort at veien ikke blir åpnet i dag, opplyser trafikkoperatør Kristin Våsjø ved Vegtrafikksentralen Sør i Porsgrunn til Aftenbladet like etter klokken 12 søndag.

– Det blir gjort en ny vurdering etter at det har blitt lyst mandag, sier hun.

Det skal være flere snøras som har gått og som stenger fylkesvei 45. Våsjø sier at man fortsatt ikke har oversikt over hvor rasene har gått.

Brøyting kommer ikke i gang før man har kartlagt faren for eventuelle nye ras, og dette skjer altså ikke før tidligst mandag.

Google Maps

Flere ras nær fylkesgrensen

– Det ser ikke ut til å bli bedring i været, og vi vil ikke ha folk der inne når det er fare for nye ras, supplerer Fred-Jonny Wikøren, byggeleder i Statens vegvesen, Vest-Agder.

Wikøren opplyser at rasene har gått i nærheten av Hunnevatnet, på Vest-Agder-siden, opp mot fylkesgrensen.

Veistengingen er skiltet ved Oltedal, Vikeså, Byrkjedal og ved Ålgård, opplyser Vegtrafikksentralen.

Og det kan ta tid før veien kan ventes å åpne igjen:

– Værprognosene er ikke bra. Det er meldt om kraftig vind og mye nedbør, sier trafikkoperatør Våsjø til Aftenbladet.

E134 over Haukelifjell ble også stengt ved 09-tiden søndag morgen, på grunn av fare for snøras. Vegtrafikksentralen opplyser at situasjonen blir vurdert på ny ved 16-tiden søndag.

Ikke lenger kø ned til Tonstad, men lang kø før Ålgård

En leser kontaktet Aftenbladet for å opplyse at den stengte veien gir lang kø på fylkesvei 468 via Tonstad søndag klokken 13.

– Det er spinnglatt langs Sira og køen går i 20 kilometer i timen.

Klokken 15.20 søndag sier vår reporter Tove Bjørnå at veien ned mot Tonstad nå er strødd og at forholdene er greie. Det er heller ikke kø lenger ned langs Sira.

Anders Leon Andersen

Ved 15-tiden opplyser Aftenbladets reporter Anders L. Andersen at det også er lang kø på E39 fra Skurve og inn mot Ålgård.

– Trafikken beveger seg med en fart på 10 kilometer i timen og køen er flere kilometer lang, sier Andersen.

En annen årsak til køen er at det grunnet veiarbeid er manuell dirigering på strekningen.