Det var ved 10.30-tiden tirsdag at en fotgjenger ble påkjørt av en bil. ulykken skjedde i et fotgjengerfelt på Lagårdsveien, et stykke sør for politihuset.

Personen skal ha klaget over smerter etter påkjørselen, men skal ikke være alvorlig skadet.

Politiet er på stedet.