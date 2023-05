Disse veiene blir stengt under Tour of Norway 2023

Løypevakt Mads Øgaard Helgesen var en av mange som ble plassert ut for å hindre trafikk inn i Stavanger sentrum under Tour of Norway i fjor.

1. og 2. pinsedag vil Tour of Norway påvirke trafikkflyten i Rogaland. Her får du oversikt over når de ulike veiene stenges for trafikk.

Fredag 26. mai går startskuddet for Tour of Norway 2023. Det starter med en 7,4 kilometer lang prolog sentralt i Bergen. 112 ryttere og 19 lag har meldt sin ankomst i forbindelse med sykkelrittet.

Rittet har i år tre etapper, i tillegg til prologen i Bergen 26. mai:

Etappe 1, 27. mai: Jondal - Hovden

Etappe 2, 28. mai: Valle - Stavanger

Etappe 3, 29. mai: Stavanger - Jæren - Stavanger.

Lengre ned i artikkelen får du full oversikt over hvilke veier som stenges når på de tre etappene.

Derfor sykler de E39

I år går både etappe 2 og 3 av rittet på E39 Motorveien. 1. pinsedag, altså søndag 28. mai, sykles det inn mot Stavanger på E39. Dagen etter, 2. pinsedag, sykles det på E39 i sørgående retning.

– Bilister reagerer på at dere to dager på rad sykler på E39, som er en trafikal hovedpulsåre i regionen. Hvorfor sykler dere ikke på sideveier og styrer unna E39?

– Sammen med Statens vegvesen og politiet har vi funnet ut at vi berører trafikken minst ved å sykle E39. Der stenger vi bare for trafikk i én kjøreretning og det er mye lettere å stenge veien uten å måtte stenge lenge, sier Hegreberg og fortsetter:

– Vi ønsker ikke å belaste trafikantene mer enn vi må og har forsøkt å løse dette på en måte som reduserer belastningen, sier Hegreberg.

Øyvind Haaland, politioverbetjent ved trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon, er av samme oppfatning som Hegreberg: Belastningen ville vært større ved å sykle på sideveier enn på E39.

– Det blir mye mer sperringer og vanskeligere å forholde seg til for trafikantene på sideveiene enn Motorveien. Det er mange omkjøringsmuligheter til E39 og stengningen varer bare en kort periode, sier Haaland.

Når sykkelfeltet skal ut på Motorveien, vil trafikken i motgående retning gå som normalt. Medgående trafikk stanses rett før rittet kommer og så fort syklistene har passert, kan trafikken kjøre bak bilen med det grønne flagget, som er siste bil i feltet.

– Dette skal gå veldig greit, mener Haaland.

Han mener at trafikantene begynner å bli vant til å forholde seg til Tour of Norway som en årlig begivenhet og at reaksjonene derfor har avtatt.

– Samtidig har Tour of Norway-organisasjonen blitt veldig drevne, vi ser på søknadene de sender at det ikke er noe som er overlatt til tilfeldigheter, sier Haaland.

Rittdirektørens råd til bilister

– Vi har hengt opp informasjonsskilter i bybildet og laget oversikt over stengte veier. For folk som ikke ønsker å bli berørt, anbefaler jeg å sjekke hvor løypa går og unngå å kjøre i tidsrommet vi passerer gjennom det aktuelle området. Det er begrensede veistengninger, med unntak av den lokale runden i Stavanger, der vi holder på i halvannen time og må holde stengt litt i forkant og litt i etterkant av rittet.

Ettersom rittet sykler Suleskardveien fra Valle i Setesdal og over til Sirdal, fraråder han trafikanter å planlegge kjøring over Suleskard 1. pinsedag.

Roy Hegreberg, rittdirektør for Tour of Norway

Hegreberg håper flest mulig finner frem flagg og står løypelangs.

– Her er det ingen inngangspenger. Ta med flagg og kom ut til løypa, oppfordrer Hegreberg.

Færre etapper

Mens fjorårets ritt var inndelt i seks etapper, er det i år kuttet ned til tre etapper, pluss en innledende tempoprolog i Bergen sentrum. Dette grepet er tatt for å unngå at kostnadene løper løpsk.

– Vi vet hvor mye det koster å arrangere seks etapper. Et krevende sponsormarked, kombinert med usikkerhet knyttet til offentlige bevilgninger på alle seks dager, gjorde at vi allerede i desember besluttet å redusere til fire dager, sier Hegreberg.

Han mener rittet likevel treffer bredt: Her får rytterne bryne seg på både temposykling og bratte stigninger i fjellet.

– Det er gode muligheter for flere typer ryttere og vi har fått opp en ny generasjon norske syklister som trives godt i fjellterreng, noe som gjør det ekstra spennende. Det blir by, bygd, fjell, fjorder, strender og åser som vil gi fantastiske tv-bilder, sier Hegreberg.