Snøværet stenger Sørlandsbanen

– Forholdene er svært vanskelige langs skinnene. De store snømengdene som har falt, fører til at busker og trær tynges ned og henger over togbanen. På grunn av rydding av snø har vi derfor stengt Snartemo stasjon ut lørdagen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR til Aftenbladet lørdag ettermiddag.

Stengningen får konsekvenser for togtrafikken mellom Oslo og Stavanger. Ifølge pressevakt Liv Eggebø i NSB kommer de resterende to avgangene fra Oslo mot Stavanger lørdag gå så langt de kommer på Sørlandsbanen, og så blir det satt opp busser på resten av strekningen.

Det blir forsinkelser

– Passasjererene må dessverre regne med noen forsinkelser på grunn av dette, sier Eggebø.

Hun anbefaler passasjerene å logge seg inn på nsb.no og sjekke informasjonen om deres avgang.

Problemene for togtrafikken mellom Oslo og Stavanger startet allerede natt til lørdag. Nattoget fra Oslo kjørte i et tre mellom Marnadal og Audnedal, og ble stående bom fast.

Buss for tog

– Etter hvert ble toget slept inn til Marnadal stasjon, og i 9.30-tiden ble passasjerene fraktet videre mot Stavanger med buss. Samtidig var et nytt tog underveis fra Oslo, og også der ble det forsinkelser, sier Korslund.

Nå er det ingeng persontog som står fast på skinnene, men et par godstog er fortsatt rammet.

Ifølge Korslund var det allerede planlagt arbeider på skinnene mellom Sira og Stavanger lørdag, slik at det uansett hadde blitt buss for tog på den strekningen.