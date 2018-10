Bakgrunnen for at fartsgrensen blir redusert er flere påkjørsler bakfra, og Vegvesenet har derfor gått inn for å forlenge 50-sonen forbi rasteplassen ved Edlandsvatnet.

Det var Gjesdalbuen som først meldte om saken.

– Vi forlenger 50-sonen 400 meter i retning Kristiansand, sier senioringeniør Trond Åge Langeland i Statens vegvesen til avisen.

Flere beboere i Gamleveien har uttrykt frykt for å bli påkjørt bakfra når de skal svinge av E39.

– Jeg skjønner av naboer har reagert. Noen bilister er dessverre uoppmerksomme. Vi kommer nok til å sette opp et skilt som varsler om farlig kryss, sier Langeland.

Det er også aktuelt å få på plass en passeringslomme. Den kommer tidligst til våren.