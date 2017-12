Austråttunnelen åpnet igjen etter trafikkuhell

Uhellet skjedde rett før klokken 16 fredag.

Nødetatene gar rykket ut.

Tunnelen, som ligger på riksvei 13 i Sandnes, var stengt en halv times tid, melder politiet. Politiet melder klokken 16.27 at tunnelen igjen er åpen for trafikk.

Ifølge politiet er ingen personer skadet.

– De opprinnelige meldingene gikk ut på at tre bilder var involvert og at det var personskade. Men nå viser det seg at bare to biler er involvert, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik til Aftenbladet.

Bergingsbiler er på vei, opplyser politiet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.