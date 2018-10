– Verdensrekord i elbilsalg i september

– Bilmarkedet i september var helt spesielt. Det ble satt ny norgesrekord og ny verdensrekord i salg av elbiler, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken.

For første gang i historien sto elbilene for nesten halvparten av personbilsalget i en måned. Nye elbiler hadde en markedsandel på 45,3 prosent og inkluderes bruktimporten av nesten nye elbiler, ble andelen hele 47,7 prosent.

Merke Hittil 2018 (Endring 2017) September 2018 (Sept 2017) 1. Volkswagen 14.766 (-4,2 %) 534 (- 21,2 %) 2. Toyota 11.622 (-15, 1 %) 1116 (-74,4 %) 3. Nissan 10.820 (+ 105,5 %) 1158 (+ 223,5 %) 4. BMW 8995 (- 7,3 %) 728 (- 16,5 %) 5. Volvo 8038 (+ 0,4 %) 964 (+ 2,0 %) 6. Tesla 6321 (+ 34 %) 2016 (+ 0,6 %)

Lavt utslipp

– En så stor elbilandel medførte et rekordlavt CO₂-utslipp på 55 g/km. Selv om vi i Norge er vant til at gjennomsnittlig CO₂-utslipp faller fra måned til måned, er dette det laveste nivået vi noensinne har målt, sier Thorsen til Opplysningsrådet for veitrafikken.

En forklaring på de nye rekordene er blant annet å finne i overgangen til en ny og strengere målemetode for forbruk og utslipp, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Den nye målemetoden betyr høyere forbruk og CO₂-utslipp og medfører derfor at avgiftene øker på de fleste personbiler med forbrenningsmotor, inkludert ladbare hybrider.

4810 nye nullutslippsbiler

I september ble det registrert 4810 nye personbiler med nullutslipp. Det er 954 flere (+ 24,7 %) enn i september 2017. Nullutslippsbilene hadde 45,3 prosent markedsandel blant personbilene i september, i september 2017 var markedsandelen 28,6 prosent. 8 av de nye registrerte personbilene i september var hydrogenbil, resten var elbiler.

Marie von Krogh

Det ble bruktimportert 1252 personbiler med nullutslipp i september, det er 199 flere (+ 18,9 %) enn i september 2017.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 6062 personbiler med nullutslipp i september, i september 2017 ble det totalt førstegangsregistrert 4909 nye nullutslipp personbiler.