Veien ved Svandalsfossen er åpen igjen

Dette opplyser Vegtrafikksentralen vest like før midnatt:

Fv 520 Svandalsfossen, Sauda - Åpen for trafikk etter oversvømmelse. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) December 23, 2017

Sauda isolert

Veien var stengt store deler av lørdagen - som førte til lange køer i området. I 19.30-tiden ble den delvis åpnet ved hjelp av manuell dirigering.

Stengningen av veien betyr at Sauda er isolert, fordi veien over fjellet mot Røldal er vinterstengt.

– Vakter er på stedet ved fossen, og veien vil åpne igjen så snart det lar seg gjøre. Eventuelle blålys vil bli prioritert for passering, opplyste Vegvesenet lørdag ettermiddag.

Ekstremværet over

I 19-tiden sa Ken Ove Holm, trafikkoperatør ved Vegvesenet, at det er lite trolig at veien åpner igjen lille julaften - til tross for at ekstremværet «Birk» skal være over i løpet av kvelden.

– Først og fremst må de store nedbørsmengdene gi seg. Etter dette vet jeg ikke hvor lang tid det tar før trykket på vannmassene fra fjellet avtar, men det tar nok en god stund. Jeg regner med at veien vil være stengt hele kvelden og natten, sa Holm til Aftenbladet.

– Det finnes ingen tiltak for å få trafikken gjennom området?

– Jeg kjenner ikke til noen løsninger for dette. Det blir i så fall opp til entreprenørene på stedet å vurdere, men enn så lenge er beskjeden at veien er stengt inntil videre, avsluttet trafikkoperatøren.