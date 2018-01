Klokken 22.30 mandag kveld ser det ut på Vegvesenet sitt webkamera i Arsvågen ut til at køene nå er borte.

På sine hjemmesider opplyser Fjord1 mandag at sambandet Arsvågen og Mortavika inntil videre er trafikkert med bare to ferjer. Dette skyldes ifølge Fjord1 tekniske årsaker.

Det meldes om kilometerlange køer ved Arsvågen mandag kveld.

Fjord1 opplyser at det er to ferjeavganger i timen. Hver hele og halve klokketime.

Vegvesenet

To kilometer på én time

En av dem som står i køen sier at den forflytter seg svært sakte.

– Jeg har vel kjørt omtrent to kilometer på en time. Nå er jeg 3 kilometer fra ferjen så jeg må nok regne med halvannen time til to timer til før jeg kommer meg over, sier innringeren, som er på vei ned fra fjellet hvor nyttårsaften ble feiret.

Han sier at han og familien har sittet i kø siden 17.45.

– Humøret er ikke på topp, men så lenge vi har en ipad går det greit, sier han.

På verksted

Regionleder Tor Kristoffersen i Fjord1 sier til Aftenbladet at den reduserte kapasiteten på sambandet skyldes at en ferje er på verksted for å få byttet en propell.

– Den var på verksted nyttårshelgen. Målet var å ha den klar igjen nå, men den er fremdeles på verksted, sier regionlederen.

Videre sier han at det jobbes mot at fartøyet er i rute igjen tirsdag klokka 10.20.

Begge veier

Birgitte Grinvoll og Rune Bjørnevoll brukte også store deler av årets første dag i kø. Ekteparet reagerer sterkt på den reduserte kapasiteten. Redusert kapasitet var det også 2. juledag, da paret skulle kjøre til fjells.

- At det er redusert kapasitet på disse to store utfartsdagene er ganske utrolig. Det er en skam. Om det er slik at en av ferjene er på verksted må det være mulig å gjøre noen grep. Jeg forstår ikke av Fjord1 får drive på denne måten, sier Grinvoll, som mener det burde blitt reagert med dagbøter.

- Da vi tidligere i dag ringte til Statens vegvesen, fikk vi høre at de ikke hadde fått beskjed om problemer. Derfor valgte vi å kjøre mot Arsvågen. Om vi hadde visst om de lange køene, ville vi naturligvis valgt en annen rute hjem. Det ville spart oss for tid samtidig som det ville avlastet situasjonen ved Arsvågen. Jeg forstår ikke at Fjord1 og kontraktøren Statens vegvesen ikke har bedre kommunikasjon, sier Bjørnevoll.

Oppsto komplikasjoner

Tor Kristoffersen i Fjord1 ønsker ikke å kommentere dialogen selskapet har med Statens vegvesen.

- Vår dialog med Statens vegvesen er mellom oss, sier han til Aftenbladet.

- Flere Aftenbladet har snakket med i kveld irriterer seg over at det ifølge dem ofte er redusert kapasitet i sambandet på dager hvor det normalt er mye trafikk.

- Dette var en reparasjon som ble lagt til et tidspunkt ferja ikke var i rute. Dessverre oppsto det komplikasjoner. Sambandet har mye trafikk. Vi prøver derfor å legge reparasjonsperioder til helg, da det kun er to ferjer i rute på lørdag, svarer regionlederen.