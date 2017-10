Et strømbrudd mellom Kristiansand og Vennesla midt på dagen søndag skaper fortsatt trøbbel for passasjerene og NSB. På strekningen går det buss for tog.

– Det fører til forsinkelser på Sørlandsbanen, sier Håkon Myhre, pressetalsperson i NSB.

I morgentimene mandager er det ellers mindre forsinkelser på togene på Jærbanen.