Afghanske tjenestemenn: Nesten 150 gisler reddet

Tjenestemennene hevdet mandag formiddag at regjeringsstyrker reddet gislene, som ble tatt til fange tidligere samme dag. De sier også at 21 mennesker fortsatt holdes fanget av opprørsgruppen.

De mange som ble bortført mandag morgen, blant dem kvinner og barn, ble tatt i forbindelse med et bakholdsangrep, ifølge afghanske myndigheter. Innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi sier at sju Taliban-krigere er drept i aksjonene som ble utført for å redde gislene.

Sky News melder imidlertid at det var Taliban som satte gislene fri, og at de 21 som fortsatt holdes fanget, tilhører landets sikkerhetsstyrker.

En talsmann for Taliban hevder også overfor Sky News at gruppen mandag vil sette fri rundt 500 fanger. Hvem det er snakk om, er imidlertid uklart.

Det var mandag morgen at opprørere stanset tre busser i Khan Abad-distriktet i provinsen Kunduz og bortførte passasjerene, opplyser lederen i provinsrådet, Mohammad Yusouf Ayubi.

Han tror Taliban var på jakt etter personer som jobber for myndighetene, eller som tilhører landets sikkerhetsstyrker.

Ifølge en politisjef i naboprovinsen Takhar kom passasjerene fra provinsene Takhar og Badakhshan, og de var på vei til hovedstaden Kabul.

Bortføringen skjedde til tross for at president Ashraf Ghani har lovet våpenhvile hvis Taliban gjør det samme i forbindelse med feiringen av id al-adha.

Området der passasjerene ble bortført, er kontrollert av Taliban.