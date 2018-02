Trumps atomplaner vekker uro

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Ren Guoqiang, gjorde det søndag klart at Kina er misfornøyd med Trump-regjeringens nye planer.

– Vi håper USA vil forlate sin kald krig-tankegang og for alvor ta ansvar for sin egen kjernefysiske nedrustning, sa Ren.

Donald Trumps regjering presenterte sin såkalte Nuclear Posture Review fredag. Her går det fram at forsvarsdepartementet Pentagon vil utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen.

Kritikere mener mindre atomvåpen øker faren for at de faktisk kommer til å bli brukt.

– Grunnløse antakelser

I dokumentet vektlegges behovet for å avskrekke Russland. Men også Kina omtales som en mulig kjernefysisk motstander.

Ren mener amerikanerne overdriver trusselen fra Kina og gjør grunnløse antakelser om landets intensjoner. Kina kommer aldri under noen omstendighet til å bli den første som bruker atomvåpen i en konflikt, forsikrer talsmannen.

De aller fleste av verdens atomvåpen befinner seg i USA og Russland, som har omtrent 7.000 kjernefysiske stridshoder hver. Kina har om lag 300 stridshoder.

USA har lenge hatt små kjernefysiske våpen – såkalt taktiske atomvåpen – i sitt arsenal. En del av dem er utplassert i europeiske NATO-land.

Nye våpen

I Pentagons nye atom-planer begrunnes utviklingen av nye taktiske våpen blant annet med endringer i Russlands atompolitikk. USA mener blant annet at Russland har utviklet, testet og utplassert nye mellomdistanseraketter som er et brudd på en nedrustningsavtale fra 1987. Russland nekter for at dette er tilfelle.

USAs forsvarsdepartement hevder at russerne ser ut til å ha senket terskelen for når de kan tenkes å bruke atomvåpen. De mener også at Russland er i ferd med å utvikle helt nye typer atomvåpen, blant annet selvstyrte kjernefysiske torpedoer som kan true mål langs USAs kyst.

Russlands regjering mener det amerikanske dokumentet er fullt av ubegrunnede beskyldninger og anti-russisk retorikk.

– Dette dokumentets krigerske og anti-russiske preg er åpenbart, het det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet lørdag.

Videre ble det antydet at Russland nå kan bli nødt til å gjøre nye mottiltak for å ivareta sin sikkerhet. Departementet hevdet at USAs nye atompolitikk innebærer et «høyt farenivå».

Apokalyptisk advarsel

Regjeringen i Iran går enda lenger i sin kritikk av USAs kjernefysiske strategi. De nye atomplanene bringer menneskeheten nærmere utslettelse, hevder landets utenriksminister Javad Zarif.

På Twitter skriver han også at Trump-regjeringens nye linje er i strid med Ikkespredningsavtalen om atomvåpen.

Zarif mener USAs nye linje er et utslag av samme farlige holdning som også ligger bak Trumps kritikk av atomavtalen med Iran.

Formålet med denne avtalen er å forsikre omverdenen om at Iran ikke utvikler atomvåpen. Trump har gjentatte ganger truet med å trekke USA fra avtalen. Begrunnelsen er at avtalen ikke legger tilstrekkelig strenge begrensninger på Irans atomprogram.