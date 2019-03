Stoltenberg: – Et angrep på det åpne samfunn

«Terroren har rammet igjen – denne gang i Christchurch. Et angrep på uskyldige, et angrep på det åpne samfunnet", skriver Stoltenberg i et dypt personlig innlegg på Facebook.

Anslaget skjedde på den andre siden av kloden, men skal ha bånd til terroren i Norge i 2011, påpeker han.

«Etter 22. juli hegnet vi om åpenheten og demokratiet og fikk støtte fra hele verden. I dag stiller jeg meg bak statsminister Jacinda Arderns ord: Verdiene våre skal ikke og kan ikke svekkes», skriver han.

Stoltenberg sendte også ut en offisiell kondolanse på Twitter.

«Jeg fordømmer sterkt det forferdelige terrorangrepet mot moskeer i Christchurch. Mine tanker er med alle de som har mistet kjære eller er blitt skadd», skrev Stoltenberg der.

«NATO står sammen med vår venn og partner New Zealand i forsvaret av vårt åpne samfunn og delte verdier.»