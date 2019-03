– Våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet, sa Ardern etter at hun bekreftet dødstallet.

Totalt fire personer, tre menn og en kvinne, er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand.

– Jeg vil fordømme ideologien til personene som sto bak dette. Dere valgte kanskje oss, men vi avviser dere fullstendig, sa hun.