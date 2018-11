USAs justisminister Jeff Sessions går av

Ifølge Sessions går han av som følge av at Trump har bedt ham om det.

– På din anmodning leverer jeg min avskjedssøknad, skriver Sessions i brevet.

Justisministeren har i lang tid måttet tåle hard kritikk fra Trump.

Presidenten har blant annet vært svært misfornøyd med at Sessions erklærte seg inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Trump skriver på Twitter at han takker Sessions for innsatsen og sender ham gode ønsker.

Sessions erstattes inntil videre av Matthew G. Whitaker, som er Sessions' kontorsjef. Ifølge Trump vil det bli utnevnt en erstatter ved et senere tidspunkt.

Trump mener at Sessions' beslutning om å erklære seg inhabil førte til at Robert Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker. Etterforskningen dreier seg om hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.