Strid om hvem som vant presidentvalget i Honduras

– Jeg er veldig fornøyd og lykkelig fordi jeg har sett flere undersøkelser og stemmetelling, og resultatet er mer enn tydelig: Vi har vunnet valget, sa Hernandez foran en gruppe tilhengere i Honduras' hovedstad Tegucigalpa.

En valgdagsmåling ga da Hernandez 43,93 prosent av stemmene, mens Opposisjonsalliansens kandidat Salvador Nasrallas fikk 34,7 prosent.

I løpet av natten viste opptellingen at resultatet langt fra var gitt, og da 57 prosent av stemmene var talt opp hadde Nasralla ifølge avisen El Heraldo fått 45,16 prosent mot 40,21 prosent for Hernandez.

Opposisjonen hevder derfor at Nasralla vant.

– Jeg kan bekrefte at Salvador Nasralla er valgt til president. Vi vant valget, sa tidligere president Manuel Zelaya natt til mandag.

Søndagens valg var også på representanter i nasjonalforsamlingen, tre visepresidenter og ordførere i 298 kommuner.

Hernandez' konservative parti, Nasjonalpartiet, kontrollerer nå både nasjonalforsamlingen, regjeringen og domstolene.

I landets grunnlov fra 1982 heter det at en president bare kan sitte i én periode, men partiet viser til en kjennelse i høyesterett fra 2015, som åpner for at presidenten kan gjenvelges.