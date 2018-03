Fransk politimann døde etter gisseldrama

Arnaud Beltrame har dødd av skadene han pådro seg i gårsdagens gisseldrama på supermarkedet Super U i byen Trèbes, opplyser Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb på Twitter.

Fredag ble Beltrame hyllet som en helt av landets president Emmanuel Macron, etter at han byttet plass med en kvinne som ble holdt som gissel. Beltrame maktet å ha mobiltelefonen sin påskrudd så politiet kunne høre hva som foregikk inne på supermarkedet. Da det ble hørt skudd, stormet politiet inn og drepte gjerningsmannen.

Dødstallet har steget til fire etter gårsdagens hendelse. I tillegg er flere såret i angrepet IS har tatt på seg skylden for.

Gjerningsmannen er identifisert som den 26 år gamle franskmarokkaneren Redouane Lakdim. Han ble skutt og drept av politiet.

Lakdim skal ha krevd at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepene i Paris i november 2015, skulle løslates. Ifølge den franske TV-kanalen BFM har han hevdet å være en del av Daesh, et arabisk akronym for islamistgruppa IS.

I Paris ble belysningen på Eiffeltårnet slått av ved midnatt for å hedre ofrene. I fotballkampen mellom Frankrike og Colombia på Stade de France i hovedstaden ble det holdt ett minutts stillhet.