Forskere skapte ved en tilfeldighet et enzym som spiser plastflasker

Et enzym som kan fordøye en av de vanligste forurensende formene for plast: Det er hva forskere ved Universitetet i Portsmouth og det amerikanske energidepartementets laboratorium for fornybar energi (NREL) har skapt.

Millioner av tonn

Funnet gjør at millioner av tonn plastflasker laget av polyetylentereftalat, såkalt PET, kan resirkuleres, fremholder universitetet i en pressemelding. Det tar flere hundre år før PET brytes ned i naturen. Med panteordninger kan slike plastflasker i dag gjenvinnes til nye produkter laget av PET. Forskerne har funnet en metode for å bryte stoffet ned til sine enkelte bestanddeler.

Japansk søppelfylling

I fjor kom det frem at det var funnet en bakterie som livnærte seg på plast av typen PET i en japansk søppelfylling. Det er denne oppdagelsen de britiske og amerikanske forskerne har jobbet videre med. Ved en tilfeldighet skapte de et enzym som var enda bedre til å bryte ned plast enn det som var funnet i naturen.

Dennis Schroeder/NREL

Plastflak i verdenshavene

– Da plast ble populært på 1960-tallet, kunne få ha spådd at store flak med plast ville flyte rundt i havene eller bli vasket opp på uberørte strender. Alle har en viktig rolle i håndteringen av plastproblemet, men vitenskapsmiljøene som opprinnelig skapte disse mirakelmaterialene, må nå bruke all tilgjengelig teknologi for å utvikle virkelige løsninger, sier professor John McGeehan ved Universitet i Portsmouth i en uttalelse om undersøkelsen.

– Nærmere en løsning

Nå jobber forskerne videre med å forbedre enzymet slik at det kan brukes industrielt til å bryte ned plast på en brøkdel av tiden det tar i dag.

– Forbedringen er foreløpig nøktern. Men denne uventede oppdagelsen tyder på at det er rom for ytterligere å forbedre disse enzymene. Det kan føre oss nærmere en løsning på et stadig voksende fjell av plastavfall, sier McGeehan.

WWF: – Veldig spennende

WWF Verdens naturfond synes det nye funnet er interessant.

– Dette er veldig spennende. Vi trenger all den forskning vi kan få for nye og innovative løsninger på dette området, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Hun påpeker likevel at det ikke finnes noen kvikk og enkel løsning på verdens plastproblemer.

– Det viktigst er fortsatt å hindre at ny plast havner i naturen. Dette enzymet kan ikke alene løse problemene. Vi må uansett endre måten vi opptrer på som forbrukere. Ting som er laget for å vare i hundrevis og tusenvis av år, må brukes deretter, ikke kastes etter én gang. Men forskning som dette kan bidra til løsningen, sier Lomelde.