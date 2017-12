– Republikanerne i Senatet jobber hardt for å få vedtatt det største skattekuttet i landets historie. Reformen blir bedre og bedre. Dette er en mulighet som man får kun én gang i løpet av en generasjon, tvitret Trump fredag morgen.

Demokratenes innsats i Senatet hadde han mindre pent å si om.

– Demokratene legger hindringer i veien og forsøker å blokkere reformen fordi de mener den er for bra og fordi de ikke kommer til å få anerkjennelse for den, tvitret presidenten videre.

Men det er ikke bare blant Demokratene at det er motstand mot reformpakken. Blant annet sier republikaneren Ron Johnson fra Wisconsin at han fortsatt holder tilbake sin støtte til forslaget fordi skattepakken ikke gir stort nok kutt for bedriftseiere.

Republikansk motstand

I tillegg har senatorene Bob Corker og Jeff Flake vært til bekymring for Senatets republikanske leder Mitch McConnell, som torsdag kveld ikke ville stemme over den nye skatteloven.

– Disse to føler seg ikke tilknyttet til denne presidenten – eller har noe ønske om å hjelpe ham. President Trump må forstå at det har konsekvenser når han gjør ting mot folk i sitt eget parti, sier republikaneren Rick Santorum til CNN, gjengitt av VG.

Santorum peker på tidligere uttalelser fra Trump om de to senatorene.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for at forslaget skal gå gjennom.

Senatet samles igjen fredag ettermiddag for å diskutere den svært omfattende reformen.

Gjeld

En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med tall som sjokkerte flere republikanere like før avstemningen. I rapporten heter det at reformen vil legge 1.000 milliarder dollar til landets gjeld.

De tre nevnte senatorene ønsket da ikke å stemme før det ble gjort endringer i loven – blant annet endringer som innebærer at statens gjeld ikke vil stige. Fra republikansk side hevdes det at rapportene ikke inkluderer inntekter som igjen vil komme amerikanerne til gode.

Dersom senatorene oppnår enighet, må utkastet fra Senatet og Representantenes hus samordnes, en prosess som kan bli langvarig. Den endelige versjonen må til slutt legges fram for president Donald Trump og godkjennes av ham.

Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen. Dette til tross for at presidentens parti har flertall i begge kamre.

Kritikk

Republikanernes frykt er at presidentens skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet.

Den uavhengige senatoren Angus King reagerer på at republikanerne forsøker å få skatteloven gjennom uten noen høringer.

– Å kalle dette et sirkus, er en fornærmelse mot sirkus. Denne skatteloven vil få enorme konsekvenser for alle amerikanere de neste 20–30 årene, og vi skal altså stemme over en lov som ingen har sett, sier King.