Trump vil forby 18-åringer å kjøpe automatvåpen

Forslaget ble lansert torsdag, etter at Trump også hadde tatt til orde for å væpne en del av lærerne på USAs skoler.

Trump hevdet selv at han ønsker å heve aldersgrensen fra 18 til 21 år for kjøp av alle typer rifler. En av presidentens talspersoner presiserte at han kun mente halvautomatiske våpen.

Forslaget støttes trolig av svært mange amerikanere. En meningsmåling viste nylig at 66 prosent ønsker innstramming av våpenlovene.

Men forslaget kan føre Trump på kollisjonskurs med den mektige lobbygruppen National Rifle Association (NRA). NRA og andre organisasjoner for våpeneiere gir store pengesummer til amerikanske politikere på høyresiden, som så langt har stanset de aller fleste forslag om strengere våpenlover.

– Ondskapen vandrer

Trump har hatt møter både med NRA og medlemmer av Kongressen, og han hevder at både lobbyistene og kongressmedlemmene vil støtte hevingen av aldersgrensen.

NRA har imidlertid ikke gitt noen signaler offentlig om at de har skiftet syn. I stedet har NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget sine motstandere for å utnytte skolemassakren i Florida i forrige uke til politiske formål.

– Ondskapen vandrer iblant oss. Gud hjelpe oss hvis vi ikke skjerper sikkerheten ved skolene våre og beskytter våre barn, sa LaPierre torsdag.

Falske anklager

17 mennesker ble drept og 13 såret av tenåringen som åpnet ild på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Elever på skolen har den siste uken holdt flere markeringer med krav om strengere våpenlover. Høyreekstreme konspirasjonsteoretikere har svart med å kalle elevene skuespillere som later som de har vært ofre for et angrep.

En video med denne feilaktige påstanden ble sett av flere hundre tusen mennesker på YouTube, før selskapet fjernet den.

Også en rådgiver for en folkevalgt republikansk politiker i Florida har hevdet at elevene i virkeligheten er skuespillere. Kort tid senere fikk rådgiveren sparken.

Bump stock

I etterkant av skolemassakren i Florida har Trump tatt til orde for flere endringer i våpenlovene.

I tillegg til hevingen av aldersgrensen ønsker han strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere, og forbud mot såkalte «bump stocks». Dette er innretninger som gjør halvautomatiske våpen helautomatiske.

Slik lovverket er i dag, kan en amerikanske 18-åring fritt kjøpe seg en halvautomatiske rifle som ligner på et militært våpen. I de fleste delstatene kan han også lovlig kjøpe en «bump stock», slik at våpenet nærmest fungerer som en maskinpistol.

Oregon ble torsdag den første delstaten som har strammet inn våpenlovene på regionalt nivå etter skolemassakren i Florida. De folkevalgte i Oregon vedtok en lov som hindrer våpensalg til folk som er dømt for vold i hjemmet eller for stalking.

Om noen av Trumps foreslåtte nasjonale lovendringer får gjennomslag i Kongressen, er foreløpig usikkert. Tidligere skytemassakrer i USA har ikke fått Republikanerne til å skifte syn i saken.