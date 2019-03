EU stiller ultimatum til britene

– I lys av konsultasjonene jeg har hatt de siste dagene, mener jeg en kort utsettelse er mulig, men den vil være betinget av en positiv avstemning om utmeldingsavtalen i Underhuset, sa Tusk til pressen i Brussel onsdag kveld.

Utspillet legger massivt press på Storbritannias statsminister Theresa May før EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Der skal stats- og regjeringssjefene ta stilling til et forslag fra May om å utsette brexit med tre måneder.

Tredje forsøk

Storbritannia skulle egentlig ha gått ut av EU fredag 29. mars, men May har nå funnet det nødvendig å be om utsettelse fordi Underhuset to ganger har stemt ned skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med Brussel.

I et brev til Tusk onsdag foreslår May derfor å utsette skilsmissen til 30. juni. Samtidig lover hun at regjeringen så snart som mulig vil gjøre et tredje forsøk på å få avtalen igjennom i Underhuset.

Vil unngå EU-valg

Også en mer langvarig utsettelse av skilsmissen er blitt diskutert, for å gi Storbritannia og EU mer tid til å finne en ny måte å løse flokene på. Men det ville ha krevd britisk deltakelse i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

– Det ville ikke vært i noens interesse, sa May i Underhuset onsdag.

Ifølge henne ville det vært «uakseptabelt» å be britene om å velge et nytt sett med EU-parlamentarikere nesten tre år etter folkeavstemningen der flertallet stemte for å gå ut av unionen.

Åpent spørsmål

Tusk fastholder på sin side at det fortsatt er et åpent spørsmål hvor lenge utsettelsen bør være.

En utsettelse som går forbi valgdagene i slutten av mai uten at Storbritannia har deltatt, byr på både politiske og juridiske problemer, påpeker han.

Samtidig er det uklart for EU hva utsettelse skal være godt for, all den tid situasjonen i Underhuset er som den er.

Trussel om veto

Frankrike truer med veto hvis ikke May legger fram en overbevisende plan.

– Hvis May ikke er i stand til å gi tilstrekkelige garantier på toppmøtet for at strategien hennes er troverdig, vil det kunne føre til at forespørselen blir avvist, advarer Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

Skjer det, vil Storbritannia krasje ut av EU uten avtale, fastslår han.

Utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs øvrige medlemsland enstemmig går med på det.

Krisemøte kan bli nødvendig

Blant diplomater fryktes det nå en langdryg og vanskelig diskusjon på toppmøtet i Brussel.

Tusk åpner også for at europeiske ledere kan bli innkalt til et ekstra krisemøte neste uke hvis situasjonen krever det.

Men EU-toppen har ikke tenkt å kaste inn håndkleet helt ennå.

– Selv om håpet om at dette vil lykkes til slutt kan virke skrøpelig, til og med illusorisk, og selv om utmattelsen ved brexit blir mer og mer synlig og berettiget, så kan vi ikke før aller siste øyeblikk gi opp forsøkene på å nå fram til en positiv løsning, sa Tusk på pressekonferansen onsdag kveld.