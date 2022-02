Sivile ukrainere flykter for å redde livet

Russlands invasjon har fått tusenvis av sivile ukrainere til å flykte for livet. Mange er sjokkerte over at de risikerer å dø i en krig som få hadde ventet.

Natali Sevriukova etter at boligblokken hun bor i, ble truffet av en rakett i Kyiv.

NTB-AP-AFP

Folk har søkt tilflukt i en kjeller i Kyiv.

Ukrainere ser på ødeleggelsene etter et rakettangrep mot en boligblokk i Kyiv.

Folk forsøker å få litt hvile i en undergrunnsstasjon i Kyiv.

Ukrainere løper for å søke dekning i det flyalarmen går i Kyiv.

En ukrainsk soldat undersøker vrakdeler fra et nedskutt fly i Kyiv.

Brannmannskap på plass ved en boligblokk som er blitt truffet av en rakett i Kyiv.

En ukrainsk soldat sitter på bakken i Kyiv etter å ha blitt såret i kryssild.

Ukrainske soldater undersøker et nedskutt fly i Kyiv.

Ukrainske soldater har inntatt stillinger for å forsvare Kyiv sentrum.

Ukrainere har søkt tilflukt på en metrostasjon i Kyiv.

Ukrainere som har flyktet fra krigen, ankommer togstasjonen i Przemysl i Polen.

Ifølge FN har mer enn 50.000 ukrainere flyktet fra landet de siste 48 timene.

Straks etter at det russiske angrepet startet tidlig torsdag morgen, pakket mange ukrainske familier sakene sine og la på flukt. Fredag fulgte mange etter idet russiske granater rammet boligblokker i utkanten av hovedstaden Kyiv.

Jurij Zhyhanov våknet før daggry av morens skrik og oppdaget at han var dekket av støv. Midt i røyken og ulende alarmer pakket han og familien sakene sine og la på flukt.

– Hva gjør dere? Hva er dette? sier han henvendt til Russland mens han strekker ut armen mot den ødelagte bygningen bak seg.

– Hvis dere vil angripe militært personell, angrip militært personell. Det er alt jeg har å si, legger han til.

Et sjokkert land

Tristheten og sjokket han uttrykker, gjenspeiler følelsen til et helt land der innbyggerne har våknet til en ny dag med krig. Mange har tilbrakt natten i bomberom, kjellere og metrostasjoner. De som ikke våknet opp til eksplosjoner, ble vekket av flyalarmer som varslet om nye russiske angrep.

Deretter kom nyheten om at russiske styrker har rykket fram til utkanten av Kyiv. Russiske myndigheter har hevdet at de ikke angriper byen, men kampene ser ut til å være faretruende nær.

I nærheten av en fotgjengertunnel i Kyiv ligger liket av en død soldat. Et annet sted stiger røyken opp fra et nedskutt fly i et boligområde. Svart plast er surret rundt kroppsdelene som er funnet mellom husene i det som tidligere i uken var et fredelig nabolag.

Pansrede kjøretøy ruller nedover bygatene, mens soldater har tatt oppstilling på tomme bruer. Urolige innbyggere står og ser på rett utenfor boligblokkene der de bor.

– Vi ikke dø

Utenfor et kloster løfter en kvinne hendene mot et ortodoks helgenbilde. Hun ser ut til å be. I havnebyen Mariupol sier en ung jente, Vlada, at hun vil at angrepet skal stoppe.

– Jeg ønsker ikke å dø. Jeg vil at alt dette skal slutte så fort som mulig, sier hun.

Usikkerheten gjør frykten enda verre. I en gata i Obolon-distriktet i Kyiv har journalister fra nyhetsbyrået Associated Press observert en militær lastebil med punkterte dekk. Den har ingen kjennetegn, og det er ikke klart om dette er et kjøretøy som landets militære ledelse hevder er stjålet av russiske styrkene hvorpå de har forsøkt å gi seg ut for å være ukrainske.

Det er også beboere som leter gjennom ødelagte bygninger. Og det er de som sørger.

I byen Horlivka, som ligger i et separatistkontrollert område, ligger det et lik dekket av laken utenfor et hus som er blitt truffet i et av de mange angrepene.

En mann står like ved og snakker på telefonen.

– Ja, mamma er borte, det er alt. Slik er det, mamma er borte, sier han.

Usikkert dødstall

FNs menneskerettskontor (OHCHR) opplyser at minst 25 sivile er bekreftet drept, de fleste som følge av granatild og luftangrep.

– Vi frykter at antallet kan være langt høyere, sier talskvinne Ravina Shamdasani.

Trangen til å flykte øker. Noen sivile reiser til grensen til fots, trekkende på trillekofferter.

– Det er trist at vi havnet her nå når vi er gamle, at vi er i krig, sier Marika Sipos, som har forlatt hjemmet sitt i Koson vest i Ukraina, ved grensen til Ungarn. Hun tørker tårer fra øynene.

På en togstasjon like over grensen til Polen har hundrevis av mennesker fra Ukraina søkt tilflukt. Noen har krøpet sammen på feltsenger i et forsøk på å sove. En kvinne stryker håret til ei jente.

Skremmende lyd

Blant flyktningene på stasjonen er Andrij Borysov, som er kommet med toget fra Kyiv. Han sier han hørte en lyd ovenfra og deretter en eksplosjon. Det fikk ham til å skynde seg til stasjonen for å rekke et tog ut av byen.

– Det var en lyd man ikke kunne ta feil av, sier han.

I Kostjantynivka, en by som ligger i et regjeringskontrollert område i Donetsk i Øst-Ukraina, har en kvinne ved navn Jelena ennå ikke bestemt seg.

– Det er 50–50 om man bør reise eller ikke. Men det vil ikke skade å reise bort et par dager, en helg, sier hun.

Andre som reiser fra Ukraina nå, vet at det kan ta mye lenger tid før de kan reise hjem igjen.