Dixie-brannen den tredje største i Californias historie

Skogbrannen som har fått kallenavnet Dixie-brannen, har nå vokst seg til å bli den tredje største skogbrannen som noen gang er registrert i California.

Dixie-brannen er den tredje største skogbrannen som er registrert i California noensinne, opplyser myndighetene. Bildet er fra Highway 89 nord for Greenville i Plumas fylke. Foto: Noah Berger / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dixie-brannen brøt ut i midten av juli. Natt til fredag vokste brannen med en femdel av sin størrelse. Til sammen har den satt fyr på over 1.700 kvadratkilometer.

Denne uken ble deler av den historiske gullgraverbyen Greenville slukt av flammene. Fredag sto utbrente ruiner igjen, mens tømmerstrukturer var fullstendig borte.

Ødeleggelsene er omfattende, opplyser sheriff Todd Johns i Plumas fylke.

– Jeg har bodd i Greenville hele mitt liv. Hjertet mitt er knust etter det som har skjedd der, sier han.

Myndighetene frykter at Dixie-brannen vil fortsette å vokse i omfang. Vind, bratt terreng og overflod av svært tørr vegetasjon gir næring til flammene og gjør arbeidet vanskelig for de over 5.000 personene som deltar i slukkearbeidet.