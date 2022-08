Lyn og tordenvær kan fyre opp under storbrann i California

Brannmannskaper som jobber med Californias største skogbrann hittil i år, gjør seg klar for tordenvær som kan gjøre brannen enda farligere.

En brannbil på vei langs hovedvei 96 i Nord-California mens det brenner på alle kanter i nasjonalparken Klamath.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En utbrent pickup står igjen i veibanen i Nord-California, der en skogbrann for tiden er delstatens største, og ute av kontroll.

McKinney-brannen er fortsatt ute av kontroll der den på to dager la over 200 kvadratkilometer i aske i Klamath-parken ved grensa til Oregon, lengst nord i California.

Adrienne Freeman, talsperson for USAs skogforvaltning, sier at bakken er så tørr at lyn kan få brannen til å eksplodere, og tordenvær fører dessuten med seg uberegnelige vindkast som kan spre brannen videre i alle retninger.

Rundt 2.000 mennesker i Yreka-området som trues av McKinney-brannen, er bedt om å evakuere. De fleste har reist fra sine hjem, men enkelte nekter å dra.

Langs hovedvei 96 står brente trær igjen som svarte silhuetter mot den oransje bakgrunnen, og en utbrent pickup står i veibanen. Tjukk røyk dekker hele området, mens flammene luer i åssidene rundt.

En annen mindre brann litt lenger vest ble antent av lyn lørdag og er blitt en trussel for den lille byen Seiad, mens en tredje brann mot sørvest har utløst evakueringsordre for 500 mennesker, ifølge Courtney Kreider, som er talsperson for sheriffen i Siskiyou County.

Forskerne sier at klimaendringer har gjort det vestlige USA varmere og tørrere de siste 30 årene, og at det vil fortsette. Slike forhold gjør skog- og krattbranner stadig mer sannsynlige, hyppige og omfattende.