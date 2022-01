Skurker og helter fra 6. januar 2021

Hvem er hun?

Laura Ingraham er en tidligere jurist og taleskriver for tidligere president Ronald Reagan. Ingraham har siden 1990-tallet bygd seg en profil som en sterkt konservativ mediekommentator. Hun har hatt sitt eget radioprogram og de siste årene har hun vært vert for The Ingraham Angle på det Trump-vennlige Fox News.

Hva var rollen hennes?

Ingraham får i denne sammenheng lov til å representere mediene som før og under angrepet på Capitol Hill videreførte udokumenterte påstander om valgfusk og nedspilte trusselen fra det ekstreme høyre. Under selve angrepet luftet Ingraham på direktesendt TV teorier om at det var den venstrevridde gruppen Antifa som stod bak: «Det var slettes ikke Trump-tilhengere. Jeg har aldri sett Trump-tilhengere med svarte hjelmer», sa hun. Nylig kom det frem at hun i de samme timene skrev SMSer til Trumps stabssjef: «Mark, presidenten er nødt til å be folkene i parlamentet om å dra hjem. Dette skader oss alle. Det ødelegger hans ettermæle».

Hvor er hun nå?

Ingraham er fortsatt vert for The Ingraham Angle på Fox News og har – etter at SMSene hennes ble offentliggjort – blankt avvist kritikk av at hun skulle ha dekket over Trumps rolle eller betydning under angrepet. Flere andre vertsprofiler har imidlertid forlatt Fox i protest mot kanalens radikalisering, og kritisert blant annet Ingrahams ofte svært partiske versjon av virkeligheten og den nære kontakten med Trump-administrasjonen.