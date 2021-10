Soldater sender drivstoff til britiske bensinstasjoner

Hæren settes mandag inn for å bøte på sjåførmangelen og levere drivstoff til Storbritannias bensinstasjoner.

Stengte bensinpumper i Manchester tidligere i uken.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Nesten 200 militært tankbilpersonell, blant dem 100 sjåfører, utstasjoneres fra mandag for å bidra med midlertidig støtte, som del av regjeringens bredere plan for å minske presset mot bensinstasjoner og for å bøte på mangelen på sjåfører, står det i en pressemelding fra den britiske regjeringen.

Bensinstasjoner over hele Storbritannia har siden starten på uken vært rammet av bensinmangel. Bilister har stått i kø. Regjeringen har opplyst at mangel på sjåfører er årsaken til bensinkrisen.

Etterspørselen etter drivstoff har stabilisert seg gjennom uken, og bensinstasjonene har gradvis fått fylt opp tankene sine igjen, men i noen deler av landet er det fortsatt omfattende mangel på drivstoff.

Regjeringen har gjort helomvending etter innstramming i innvandringspolitikken som fulgte med brexit og har nå begynt å tilby kortvarig visum til utenlandske sjåfører.