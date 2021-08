UD om situasjonen i Kabul: – Fullt fokus på sikkerheten til våre ansatte

En gutt selger Taliban-flagg i Herat-provinsen vest for Kabul. Foto: Hamed Sarfarazi / AP / NTB

Taliban kontrollerer nå alle grenseoverganger i Afghanistan og de aller fleste av landets provinshovedsteder, inkludert alle storbyer utenom Kabul.

Pakistans innenriksminister Sheikh Rashind Ahmed opplyste søndag at Taliban hadde tatt kontroll over grenseovergangen Torkham. Pakistan har stanset trafikken over grenseovergangen.

Torkham var den siste grenseovergangen den stadig mer isolerte afghanske regjeringen kontrollerte. Samtidig som Kabul er blitt omringet, har Taliban nå sikret seg kontroll over alle de viktige grenseovergangene.

Ifølge lokale politikere tok Taliban søndag kontroll over provinshovedstaden i Khost, etter tidligere på dagen å ha tatt kontroll over hovedstaden i Maidan Wardak, rett vest for Kabul.

Dermed har den afghanske regjeringen nå kun kontroll over hovedstaden Kabul og fem andre av Afghanistans 34 provinshovedsteder.

Natt til søndag tok Taliban blant annet kontroll over Jalalabad, landets femte største by og den siste av storbyene utenom Kabul som ikke hadde falt i Talibans hender.